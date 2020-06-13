15 Temmuz gazilerinden ortak açıklama 15 Temmuz gazilerinden ortak açıklama "Bizi milletin gözünde paragöz, açgözlü insanlar durumuna düşüren bu eylemi kabul etmiyoruz" 15 Temmuz Gazileri Derneği ve Platformu Başkanı Gazi Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir grup tarafından yapılan basın açıklamasını kabul etmediklerini...

15 Temmuz gazilerinden ortak açıklama

"Bizi milletin gözünde paragöz, açgözlü insanlar durumuna düşüren bu eylemi kabul etmiyoruz"

İSTANBUL - 15 Temmuz Gazileri Derneği ve Platformu Başkanı Gazi Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir grup tarafından yapılan basın açıklamasını kabul etmediklerini ifade ederek, "O grup 15 Temmuz gazilerini asla temsil edemez. Yapılan basın açıklamasının ne amacı ne de hedef kitlesi asla tasvip edilemez. 15 Temmuz gazilerimize devletimizce nakdi tazminat ödenmiştir. Bizi milletin gözünde paragöz, açgözlü insanlar durumuna düşüren bu eylemi kabul ve tasvip etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz Gazileri Derneği ve Platformu üyesi 15 Temmuz Gazileri Küçükçekmece'de bulunan dernek binasında bir araya gelerek geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir grup tarafından yapılan basın açıklamasına tepki gösterdiler. Öte yandan gaziler, korona virüs sürecinde başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da 20 bin TL tutarında destekte bulunduklarını açıkladı. Gaziler adına açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Gazileri Derneği ve Platformu Başkanı Gazi Erol Bulut, "15 Temmuz gecesi bizler, sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine irademizi, bayrağımızı ve vatanımızı teslim almaya yeltenen "köpek soyları"na dur demek için sokaklara çıktık. İpi okyanus ötesinde olan hain FETÖ'cülerle mücadele ettik. Hamdolsun önce Allah'ın yardımı sonra başta cumhurbaşkanımızın, dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın ve ülkemiz ne zaman zora girse devletin bekasını düşünerek hareket eden sayın Devlet Bahçeli beyin dik duruşlarının ve necip milletimizin sayesinde FETÖ'cü teröristleri sindirdik" açıklamasına yer verdi.

Ankara'da bir grup tarafından yapılan basın açıklamasına tepki gösteren Bulut, "Geçtiğimiz gün Ankara'da yapılan basın açıklamasının ne amacı ne de hedef kitlesi asla tasvip edilemez. Çünkü bu açıklama ile dünyada yaşanan pandemi sürecinde çok başarılı bir sağlık ve ekonomi sınavı veren hükümetimizi zora düşürmeyi amaçlamaktadır. Her sözünde, her platformda gazilerimize, şehitlerimize sahip çıkan, çıkardığı yasal düzenlemelerle yaşadığımız acıları, çektiğimiz sıkıntıları dert edinen bir cumhurbaşkanına ve hükümete karşı yapılan bu eylem en hafif tabirle açgözlülüktür, nankörlüktür. Zaman zaman muhalefet sözcülerinin polemik yaparak gündeme getirdiği gazi ve şehitlere ilişkin konular derneklerimiz ve platformumuzca yakından takip edilmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti daha önce hukukumuzda ve yasalarımızda olmayan "Sivil Gazi" kavramını yasalaştırarak bizlere birçok haklar vermiştir" dedi.

"Bizi milletin gözünde paragöz, açgözlü insanlar durumuna düşüren bu eylemi kabul ve tasvip etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz"

Başkan Bulut 15 Temmuz gazilerine verilen destekleri ise şöyle açıkladı: "15 Temmuz Gazilerimize devletimizce nakdi tazminat ödenmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde malul olan gazilere nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ek tazminat ödenmiştir. Gazilerimize veya yakınlarından birine kamuda istihdam edilmesi sağlanmıştır. TOKİ tarafından faizsiz olarak kredi imkanı getirilmiştir. Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkı verilmiştir. Elektrik ve su indirimi sağlanmıştır. Gazilerimizin çocuklarına her yıl SGK tarafından eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır. Sağlık Yardımı kapsamında aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Malul olan gazilerimize asgari ücretin net tutarının iki katı tutarında aylık bakım ücreti ödenmektedir. Bize "Mesken Vergisi" muafiyeti getirilmiştir. Çocuklarımızın özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulması sağlanmıştır. Şehitler/Gaziler Gününde idari izin verilmiştir. Gaziler, harp ve vazife malulleri, eş, anne, baba ve çocuklarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşlarından kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılması sağlanmıştır. Müze ve ören yerlerinden, devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanmaktadır. Çocuklarımız devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılmakta, çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır. 675 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesi ile 15.7.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilmiştir. Bu haklar daha önce yoktu, bu hakları sağlayan devletimize her zaman müteşekkiriz. Bizi milletin gözünde paragöz, açgözlü insanlar durumuna düşüren bu eylemi kabul ve tasvip etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Siyaset yapma derdinde olanları üzerlerindeki Gazi ve Şehit unvanlarını terkedip siyasete girmelerini salık veriyoruz. Devletimizi, milletimizi hedef alarak işçi, memur, öğretmen, güvenlik gücü demeden şehit eden, şehirlerimizde toplu katliam yapan terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılan, onlara ağıtlar yakan terör yandaşlarının ve gizli kalması gereken devlet sırlarını açığa çıkararak, ülkemiz aleyhine casusluk faaliyetinde bulunanların milletvekilliğinin düşürülmesinden dolayı TBMM'yi kutluyoruz"

Kaynak: İHA