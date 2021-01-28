15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları "bağış paraları"na ilişkin asılsız haberleri yalanladı
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15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları "bağış paraları"na ilişkin asılsız haberleri yalanladı

28.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:12
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları

Başkentte 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarından bazıları, kendileri adına toplanan bağış paralarıyla ilgili yapılan "asılsız" haberlere tepki gösterdi.

Başkentte 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarından bazıları, kendileri adına toplanan bağış paralarıyla ilgili yapılan "asılsız" haberlere tepki gösterdi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı önünde toplanan grup adına açıklama yapan 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun, darbe girişiminden sonra şehitlerin yakınları ve 2 bin 732 gazi için 338 milyon 971 bin lira toplandığını söyledi.

Şimdiye kadar 30 milyona yakın desteğin hak sahiplerine dağıtıldığını ifade eden Kurşun, "15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için vakıf tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan 22 Nisan 2020'den itibaren 10 kez 1000'er liralık nakdi destek hak sahiplerine verilmiş ve verilmeye devam ediliyor." dedi.

Bazı basın kuruluşlarının 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri adına toplanan bağışlarla ilgili "asılsız" haberler yaptıklarını aktaran Kurşun, "Bizler, 15 Temmuz şehit yakınları, gazileri ve gazi yakınları olarak vakıf adına yapılan olumsuz ve gerçeği yansıtmayan açıklamaların hepsini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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