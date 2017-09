15 Temmuz Gazileri Sezgin Tanrıkulu'nu Protesto Etti

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, Edirnekapı Şehitliğinde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu protesto etti. 15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) sivilleri vuruyor" açıklamasını protesto etmek için Edirnekapı Şehitliği'nde bir araya geldi. 15 Temmuz Gazileri Platformu adına bir açıklama yapan Başkan Erol Bulut, 35 yılda 35 bin şehidin teröre kurban verildiğini belirterek, "35 yılda 35 bin şehidimiz var teröre kurban verdiğimiz. Biz birlik beraberlik içerisinde al sancağın altında özgürce yaşayabilmemiz için canını feda edenlerin merkezinde, has bahçesindeyiz. En son olarak da 15 Temmuz şehitlerinin karşısında, hepsinin manevi huzurunda bu açıklamayı yapmak boynumuzun borcu. Sezgin Tanrıkulu diyor ki; 'İnsansız silahlı hava araçlarınız sivilleri vuruyor.' Ey Sezgin Tanrıkulu adama sormazlar mı kimi vuruyor, nerede vuruyor diye. O insansız hava araçları teröristleri mağaralarında, inlerinde vuruyor. Biz bu necip milletimiz de sizi tanıyor. Biz sizi şehit cenazelerinden değil, sizi terörist cenazelerinden tanıyoruz. Sizin ne dediğinize çok bakmıyoruz ama milletimiz adına sizi yine de kınıyoruz, lanetliyoruz bu açıklamalarınızdan dolayı" dedi.



"SİZİN SÖYLEDİĞİNİZ ŞEYLER FETÖ'CÜLERİN SÖYLEDİĞİ ŞEYLERLE BİREBİR AYNI"



Platform Başkanı Bulut, Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu olmadığını söyleyerek, "Bizim için her şehidimiz, gazimiz birdir. Bizim Anadolu'da bir söz var Sayın Tanrıkulu, at sahibine göre kişnermiş. Bir bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek diye. Ama tersine hiçbir açıklaması olmadığı gibi bizi çok incitiyor. Gelin birlik beraberlik içerisinde olalım, huzur içerisinde şu memleketi kalkındıracak projelerine imza atalım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bir savruluyorsunuz Almanya'dan yana, bir savruluyorsunuz Amerika'dan yana. 15 Temmuz'da gördük onlar bizim dostumuz değil. Bu necip milletin yüreğini yakmayın. Sizin söylediğiniz şeyler, FETÖ'cülerin söylediği şeylerle birebir aynı" diye konuştu.



Platform üyeleri daha sonra şehitlikte mezarları ziyaret ederek, dua etti.



(Volkan Kayalar - Fırat Toraman / İHA)