15 Temmuz gazileri, şehitleri unutmadı
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15 Temmuz gazileri, şehitleri unutmadı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlar, şehitleri unutmadı.

15.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:16

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlar, şehitleri unutmadı. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut ve arkadaşları, hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehitler Murat Kocatürk ve Mehmet Güder'in kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Murat Kocatürk ve Mehmet Güder darbe girişimin 4. yılında 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut ve arkadaşları tarafından Küçükçekmece'de mezarları başında anıldı. En çok şehitleri kıskandığını belirten 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı 15 Temmuz gazisi Erol Bulut, "15 Temmuz bir karanlık gece olarak başladı ama daha sonra Allah'ın yardımıyla bir destan haline dönüştü. Ben en çok şehitlerimizi kıskanıyorum; çünkü cennete en kolay gitmenin yolu şehitlikten geçiyor. Biz bu 15 Temmuz ruhunu şehitlerimizle, gazilerimizle ve millet olarak yaşatacağız. O gece Vatan Caddesi'ne geldik. Tanklar geçmişti yol kapalıydı, geri geri Hırka-i Şerif'ten inerken helikopterler üstümüzden geçiyordu. Bu arada bunu ilk defa anlatıyorum. Polisler askerlere ateş ediyordu ve daha fazla ileriye gitmemize izin vermediler. Karşı taraftan helikopter ateş ederek alçalınca oradaki kalabalığı görmüştük ama Mehmet abinin vurulduğunu görmedim. Saat gece 01.30 gibi vurulmuştu, saat ikiye kadar orayı bastırdık. Daha sonra Saraçhane'yi bastıklarında biz de yukarıya çıktık. Orada bir polis kardeşimizi kurtarmaya çalışırken ben de vuruldum ve havuza düştüm. Allah bir daha bunlara fırsat vermesin" dedi.

"ACILIYIZ AMA ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BABAMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Babasının şehit olmasından dolayı gururlu olduğunu söyleyen Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, "Babam 15 Temmuz'da hain kalkışmayı televizyonda duyduktan sonra Vatan Caddesi'ne gidiyor. Son sözleri ise 'bu vatana bugün sahip çıkmazsak daha ne zaman sahip çıkacağız' oluyor. 'İnşallah şehit oluruz' diyerek kendisini sokağa atıyor. Helikopter defalarca ateş açtıktan sonra babam şehit düşüyor. Biz bu 15 Temmuz'u çocuklarımıza anlatacağız, bu vatan kolay kazanılmadı. Acılıyız ama şükürler olsun ki babamız şehit düştü. Bu şehitlikte bize bir ömür boyu yeter" şeklinde konuştu.

(İHA)

15 Temmuz gazileri, şehitleri unutmadı

Kaynak: İHA

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