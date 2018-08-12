15 Temmuz Gazileri Piknikte Buluştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gazi olanlar ve yakınları, piknikte bir araya geldi.

Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından darbe girişimine karşı gösterilen direnişte gazi olanlar ile yakınları için piknik düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Derneği'ne gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı teşekkür ederek, maddi ve manevi anlamda her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Dernek Başkanı Tarık Şebik ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerin başında Ankara'nın geldiğini dile getirerek, 15 Temmuz kahramanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.