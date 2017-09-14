15 Temmuz Gazileri CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu protesto etti

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "Sizin söylediğiniz şeyler FETÖ'cülerin söylediği şeylerle birebir aynı"



İSTANBUL - 15 Temmuz Gazileri Platformu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Edirnekapı Şehitliğinde protesto etti.

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun" Silahlı İnsansız Hava Araçlarısivilleri vuruyor "yönündeki açıklamasını protesto etmek için Edirnekapı Şehitliği'nde bir araya geldi. 15 Temmuz Gazileri Platformu adına bir açıklama yapan Başkan Erol Bulut 35 yılda 35 bin şehidin teröre kurban verildiğini belirterek "35 yılda 35 bin şehidimiz var terörde kurban verdiğimiz. Biz birlik beraberlik içerisinde al sancağın altında özgürce yaşayabilmemiz için canını feda edenlerin merkezinde has bahçesindeyiz. En son olarak da 15 Temmuz şehitlerimin karşımızda hepsinin manevi huzurunda bu açıklamayı yapmak boynumuzun borcu. Sezgin Tanrıkulu diyor ki "insansız silahlı hava araçlarınız sivilleri vuruyor." Ey Sezgin Tanrıkulu adama sormazlar mı kimi vuruyor nerede vuruyor diye. O insansız hava araçları teröristleri mağaralarında inlerinde vuruyor. Biz Bu necip milletimiz de sizi tanıyor. Biz sizi şehit cenazelerinden değil sizi terörist cenazelerinden tanıyoruz. Sizin ne dediğinize çok bakmıyoruz ama milletimiz adına sizi yine de kınıyoruz lanetliyoruz bu açıklamalarınızdan dolayı" dedi. Platform Başkanı Bulut, Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu olmadığını söyleyerer, "Bizim için her şehidimiz gazimiz birdir.Bizim Anadolu da bir söz var sayın Tanrıkulu "at sahibine göre kişnermiş" Bir bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek diye. Ama tersine hiçbir açıklaması olmadığı gibi bizi çok incitiyor. Gelin birlik beraberlik içerisinde olalım huzur içerisinde şu memleketi kalkındıracak projelerine imza atalım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bir savruluyorsunuz Almanya'dan yana bir savruluyorsunuz Amerika'dan yana .15 Temmuz'da gördük onlar bizim dostumuz değil. Bu necip milletin yüreğini yakmayın . Sizin söylediğiniz şeyler FETÖ'cülerin söylediği şeylerle birebir aynı" dedi. Platform üyeleri daha sonra şehitlikte mezarları ziyaret ederek, dua etti.