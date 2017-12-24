15 Temmuz Gazileri Buluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gazileri, "Gazi Buluşmaları" kapsamında bir araya geldi.



15 Temmuz Derneği'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği "Gazi Buluşmaları" devam ediyor.



Etkinlik kapsamında Hıdiv Kasrı'nda bir araya gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gazileri, yetkililere taleplerini ve sorunlarını iletti, alanında uzman isimler de sunum yaptı.



"Gazilerin tanıklıkları önemli"



15 Temmuz Derneği avukatlarından Halil İbrahim Yıldırım 8 Ocak 2018'de Silivri'de görülecek "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" davası" ile ilgili gazileri bilgilendirerek, sanıkların savunma stratejileri hakkındaki analizleri aktardı.



Davanın seyri konusunda görüşlerini belirten gaziler de o geceki tanıklıklarını ve davayla ilgili sorularını avukatlarla paylaştı.



Hukukçular Derneği avukatlarından Adem Yıldırım da İstanbul'da görülen 33 darbe davası olduğunu



belirterek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının önemine değindi.



15 Temmuz Derneği avukatlarından Uğur Güven de 8 Ocak 2018'de yeniden görülecek davada sanıkların ifadelerin ardından gazilerin ifadelerine geçileceğini söyledi.



Gazilerin tanıklığının ve kimlik tespitlerinin bu süreçte oldukça önemli olduğunu vurgulayan Güven, gazilere, o gece gördüklerini ve yaşadıklarını çok dikkatli bir şekilde mahkemede paylaşmaları konusunda uyarıda bulundu.



Programda, 15 Temmuz'dan sonra zor günler geçiren gaziler için psikolojik danışmanlık da yapıldı. Psikolog Sümeyye Yıldırım, büyük travmaların insanlarda açtığı kırılmalarla nasıl başa çıkılacağını anlatarak, o gece büyük kahramanlık gösteren gazilerin yaşadıkları sorunlardan bahsetti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü Oğuzhan Alpaslan ve SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Oğuzhan Sağlam ise 15 Temmuz gazilerinin haklarını anlattı.



Program, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla sona erdi.