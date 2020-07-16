15 Temmuz gazileri: Bizi önce bulutlara çıkardılar sonra paraşütsüz aşağı bıraktılar
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken uzun süredir hak talebinde bulunan 15 Temmuz gazileri bu yılki programlara davet edilmedi.
16.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:32
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken uzun süredir hak talebinde bulunan 15 Temmuz gazileri bu yılki programlara davet edilmedi. DW Türkçe, Haziran ayında AKP Genel Merkezi önünde eylem yapan gazilerle konuştu.
Kaynak: DailyMotion.com