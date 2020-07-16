15 Temmuz gazileri: Bizi önce bulutlara çıkardılar sonra paraşütsüz aşağı bıraktılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken uzun süredir hak talebinde bulunan 15 Temmuz gazileri bu yılki programlara davet edilmedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken uzun süredir hak talebinde bulunan 15 Temmuz gazileri bu yılki programlara davet edilmedi. DW Türkçe, Haziran ayında AKP Genel Merkezi önünde eylem yapan gazilerle konuştu. Kaynak: DailyMotion.com