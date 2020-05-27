15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu 1960 darbesini lanetledi 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, "Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin bugün 60. yılıdır.

15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, "Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin bugün 60. yılıdır. Maalesef o darbeden sonra da vesayetçiler belirli aralıklarla bu memlekette darbe yaptılar. Biz 60. yılında Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını şehit verdik. 60. yılında o darbeyi yapanları 60 kere lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Darbe yapanları lanetleyen Bulut, "Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin bugün 60. yılı. Maalesef o darbeden sonra da vesayetçiler belirli aralıklarla bu memlekette darbe yaptılar. Biz 60. yılında Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını şehit verdik. Daha sonra bu memleket yeniden darbeler gördü. Tabi 60. yılında o darbeyi yapanları 60 kere lanetliyoruz. 60 bin kere de şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 1980 darbesini gördük. 1999'da post modern darbeyi gördük. Bu millet artık uyandı geçenler de biliyorsunuz kutsallarımızdan biri bayrak biri ezan ama ezanımıza dil uzatanlar oldu İzmir'de. Biz onları da lanetliyoruz" açıklamasına yer verdi.

"O günler de uçaklar yapılıyordu gömdüler hiç birini yaptırmadılar"

Bulut konuşmasının devamında, "Güneydoğu da nasıl teröristler bayrağımıza saldırdığında lanetliyorsak, bir o kadar da onları lanetliyoruz. 15 Temmuz bir diriliştir bir ruhtur. Baktığımızda son 20 yılda ülke ayağa kalktı, çağ atladı. Oysa bundan öncede yapılabilirdi. Biz bunu daha önce de yapabilirdik. Adnan Menderes 10 yılda bu ülkede çağ atlatmıştı ama o günkü vesayetçiler bunu sindiremediler. O günler de uçaklar yapılıyordu gömdüler hiç birini yaptırmadılar. Bugün ikinci havacılık kalkınmasını yaşıyoruz. Bugün bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Dünya sefalet içerisinde o dev güçler Amerika, Avrupa saltanatlarından geçilmiyordu. Şu anda hastalar sokaklarda ölüyor. Oysa ülkemizde ulaşılamayan hasta yok. Ne kadar güzel birlik beraberlik olunca her şeyi çözüyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz bize yetiyoruz. Bu iş gönül işi 15 Temmuz'da da gördük. Cumhurbaşkanımız, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli vatan için dimdik durdular" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA