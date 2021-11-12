15 Temmuz Gazi'lerinden Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e sert tepki

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, şehit yakınına küfreden İYİ partili Lütfü Türkkan ve Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'i protesto etti. 15 Temmuz Gazileri Platformu başkanı Erol Bulut, "Teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz. 'Kürdistan' diyorlar sesiniz çıkmıyor. Size soruyoruz. Bu şehitlerimizin kanı ruhları incinmez mi. Milliyetçiyim diye geçiniyorsunuz" dedi.

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri ve kadın platformu üyeleri, İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek, şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve partinin genel Başkanı Meral Akşener'i protesto etti.

Sık sıkı şehitler ölmez diye sloganlar atan grup Türkkan'ı istifaya davet etti.

Toplanan grup adına açıklama yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Genel Başkanı Erol Bulut, "Ciğerimiz yanıyor. Şehitlerimiz bu vatanının tapularıdır. Bölünmez bütünlüğünün temsilcileridir. Şehit yakınları bu millete emanettir. Kimse bizim bacımıza sövemez. Bunlar katliam gerekçesidir. Tutuyorsunuz sahip çıkanlara da ağza alınmayacak, değil bir hanıma değil bir beye de yakışmayacak kelimeler diyorsunuz. Bu necip millet gazilerine şehitlerine sahip çıkıyor. Teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz, Güneydoğu'da yürüyorsunuz. 'Kürdistan' diyorlar sesiniz çıkmıyor. Siz ne oluyorsunuz. Şehitlerimizin kanı ruhları incinmez mi. Milliyetçiyim diye geçiniyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı açıklamalarda dolayı tepki gösteren Bulut, "Biz istikbal uğruna neler yaptık 20 yılda. Yarın savaş uçağımızı yapacağız, uzaya çıkacağız diyoruz, gülüyorsunuz. Niye destek olmuyorsunuz köstek oluyorsunuz. Şehitlik makamını incitmeyelim. Toprak uğruna ölen varsa bu toprak vatan. Bu toprak vatan değil, altı cennet, altında şehitler var. Lütfen artık incitmeyin" dedi.

"Herkese konuşsunlar ama şehitlerimizi asla"

Bulut'un açıklamalarının ardından protesto gösterisinde yer alan şehit yakınları ve yakınları askerde bulunan aileler de Türkkan ve Akşener'e tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.

Açıklamada yer alan bir şehit yakında "Sadece istifayla yetmez, yargılanması lazım. Hesabını vermesi lazım. Şehit aileleri unutmasın, hep yanlarınızdayız bundan sonra da yanlarında olacağız. Şehidimize saygısızlık edenlerin bu ülkede yeri yok. Milletin duygularıyla oynuyorlar. Şehitler kutsalımız. Herkese konuşsunlar ama şehitlerimizi asla. Bu insanların duygularıyla oynamasınlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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