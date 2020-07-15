15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Stockholm'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Avusturya, Çekya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Hollanda'daki temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Avusturya, Çekya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Hollanda'daki temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törenlerde, bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Etkinlikler de 15 Temmuz'da yaşananları anlatan video gösterilerinin yanı sıra Anadolu Ajansına (AA) ait fotoğraflar da davetlilerin ilgisine sunuldu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Türkçe ve Almanca olarak düzenlenen etkinliğe, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Arkeolog Dr. Sabine Landstatter, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhdar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 15 Temmuz gecesi 2 binin üzerinde gazi ve 251 şehitle hain darbecilerin bertaraf edildiğini, o gecenin ülkenin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti.

Ceyhun, FETÖ terör örgütünün uzun yıllar sinsi planlarla devletin önemli kurumlarına sızmaya çalıştığını aktardı.

15 Temmuz darbe girişiminin terör örgütü FETÖ'nün neden büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Ceyhun, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımayan, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan milletimizindir." diye konuştu.

Ceyhun, 15 Temmuz gecesini yaşamış biri olarak özellikle yabancı konuklara yaşananları kendi tecrübeleri üzerinden aktardı.

Etkinliğe katılan eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl de diplomasi ve diyalog üzerine bir konuşma yaptı.

Darbe gecesi İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nde Avusturya'nın yürüttüğü kazı çalışmalarının Direktörü Arkeolog Dr. Sabine Landstatter de darbe gecesi ve sonrasında yaşadıklarını aktardı.

Hollanda

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Rezidansındaki törende konuşan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 15 Temmuz gecesi Türk halkının, farklılık gözetmeksizin tek bir amaç etrafında demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyledi.

Dişli, "Kendi vergileriyle alınıp namuslarına emanet edilen silahları kendine çeviren, ateş eden, bombalayanlara gereken cevabı Türk halkı vermiştir." dedi.

Örgütün gücünü artırmak için her türlü yasa dışı faaliyete başvurduğunu, yabancı istihbarat ağlarına hizmet ettiğini vurgulayan Dişli, şöyle devam etti:

"Devletimizin tüm kurumlarının kararlı adımları sonucunda, Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden terör örgütünün maalesef aralarında Hollanda'nın da bulunduğu ülkelerde, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığı görülmektedir. En pahalı lobi şirketleri ve Türkiye düşmanı herkesle iş birliği yapan bu örgüte karşı hepimizin tedbirli olması gerekmektedir."

Madrid

Madrid Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen etkinliğe, Madrid'de görevli Türk diplomatlar, askeri temsilciler ve bazı vatandaşlar ile Azerbaycan'ın Madrid Büyükelçisi Anar Maharramov katıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay burada yaptığı konuşmada, FETÖ tehdidinin bertaraf edilmesinde en büyük payın devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu dile getirdi.

Erginay, FETÖ gerçeğini yabancılara somut bulgularla anlattıklarını aktararak, şunları söyledi:

"FETÖ, yaratmaya çalıştığı imajın aksine eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket değildir. Tam tersine kök saldığı ve faaliyet gösterdiği her ülkenin güvenliği için de tehdit oluşturan, sürekli kendisine çarpık emelleri doğrultusunda siyasi ve ekonomik nüfuz alanı yaratmaya çalışan bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalışmaktadır."

FETÖ'nün bir ahtapot gibi kollarının hemen her ülkeye uzandığına dikkati çeken Erginay, "FETÖ'nün bu çerçevede İspanya'da da varlığını sürdürme çabasında olduğunu bilmekteyiz. Her cephede olduğu gibi İspanya'da da örgüte karşı uzun soluklu mücadelemizi sürdürmek kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Erginay, FETÖ'nün maskesinin düşürülmesi için hukuk ve demokrasi ilkeleri temelinde yılmadan çalışılacağını belirterek, bu mücadelede İspanya'nın Türkiye ile geleneksel dostluğundan ve terörle ortak mücadele iradesinden de güç almayı sürdüreceğini kaydetti.

Prag

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, Büyükelçi Egemen Bağış, 15 Temmuz geçesi yaşananları büyük çoğunluğu yabancılardan oluşan davetlilere anlattı.

Bağış, "Darbeye girişimi sonrasında yapılan soruşturma ve kanıtlar, FETÖ terör örgütünün Türkiye tarihindeki en kanlı örgütlerden biri olduğunu gösteriyor." dedi.

Darbecilerin F-16 savaş uçaklarıyla bombaladıkları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Çek yapımı kristal avizelerin büyük zarar gördüğünü belirten Barış, Çekya'nın gönüllü olarak bu avizeleri tamir etmesinden ötürü Türk halkının müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca da FETÖ'nün 1960'lı yıllardan 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar hem ulusal hem de uluslararası alanda nasıl organize olarak büyüdüğünü katılımcılara anlattı.

Karaca, 2013'de Türk Hava Kuvvetlerinden albay olarak emekli olduğunu anımsatarak, FETÖ'nün yalnız Türkiye için bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini, uluslararası huzur ve güvenlik için de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Budapeşte

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ELTE Üniversitesi Kütüphanesinde düzenlenen törene, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Malezya Büyükelçileri ile Türk ve Macar vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Oktay, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin modern Türkiye tarihinin en karanlık bölümlerinden birini oluşturduğunu ve Türkiye'nin barışını hedef aldığını söyledi.

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı son 4 yılda ciddi mücadele verdiğine dikkati çeken Oktay, tehlikenin büyük oranda bertaraf edildiğini ama henüz tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.

Lizbon

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Lale Ülker'in yanı sıra elçilik görevlileri, NATO'da görevli silahlı kuvvetler mensupları, Portekiz Müslüman Toplumunun temsilcileri ve ilgili davetliler katıldı.

Törende, Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Ercan Yavuz Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini anlattı.

- Stockholm

Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) İsviçre'nin başkenti Slockholm'daki Sergelstorg Meydanı'nda AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

AA foto muhabirlerince darbe geçesi ve sonrasında çekilmiş 30 fotoğrafın bulunduğu sergiyi, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da ziyaret etti.

Büyükelçi Yunt, "İsveç'in merkezi bir alanında 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları, İsveç toplumuna anlatıyoruz. Bu konuda inisiyatif alarak, böyle bir sergiyi burada açan UID üyelerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA