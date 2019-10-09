15 Temmuz Federasyonu'ndan olası 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

09.10.2019 13:48

15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, şehit aileleri olarak terör örgütlerine yönelik olası 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.



Şer odakları olan terör örgütlerinin birlik ve beraberliklerini bozmaya çalıştığını kaydeden Olcay, yine bu şer odaklarının dış güçlerin desteğiyle Türkiye dışında Suriye ve Kuzey Irak'ta bir takım faaliyetler içinde olduğunu söyledi. Olcay, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerin planlarını bozmaya yönelik bir takım girişim ve hazırlıklarda bulunmaktadır. Biz şehit yakınları, gaziler, terör mağdurları olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyoruz. Ülkemizin güneyindeki Suriye'de oluşmuş ve konuşlanmış olan ABD'nin destek verdiği terör örgütlerine karşı mücadele edeceğiz. Devletimiz bize görev verecek olursa gidip Suriye'de de savaşmaya hazırız. Terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin düzenleyeceği harekatın hayırlı olmasını diliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz ordumuzun, ülkemizin ve devletimizin yanındayız. Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA