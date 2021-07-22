15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Şahin'den Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü'ye ilişkin açıklama

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmayacaklarını belirtti.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıl hatırlatarak, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"HDP kan ve gözyaşı ile besleniyor. Bölge halkına çok zararları oldu. PKK'lıları sokağa çıkarttı. Birçok yer tahrip edildi. Kur'an kurslarını bile yaktılar. Onlar dış güçlere hizmet ediyorlar. Yasin Börü ve arkadaşları ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti dağıtmak için sokak sokak ev ev gezerken öyle bir örgüt ki bunu bile hazmedemediler. Teröristlerin hışmına uğrayan Börü ve arkadaşları, önce bıçakla yaralanmış, darp edilmiş ve ardından binadan aşağı atılmıştı." ifadelerini kullanan Şahin, Börü ve arkadaşlarını rahmetle andıklarını, bir kez daha terör örgütü PKK'yı lanetlediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan