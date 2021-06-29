15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü

15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Isparta'da yapılacak etkinlikler, yapılan ikinci toplantıda görüşüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Isparta'da yapılacak etkinlikler, yapılan ikinci toplantıda görüşüldü.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde yapılacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkileri kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Isparta'da faaliyet gösteren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi, Türkiye Kızılay Derneği Isparta Şubesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Isparta Şubesi, Isparta 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği, Isparta Eğitime Destek Platformu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şubesi (MÜSİAD) ve Isparta Muhtarlar Derneği Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün milletimiz için önemini bir kez daha yineleyerek tüm STK'ların irtibatlı koordineli çalışması talimatını verdi.

VALİ SEYMENOĞLU; "15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ"

Vali Seymenoğlu, amacımız 15 Temmuz hain darbe girişimini toplumumuza unutturmamak diyerek, şehadete ulaşan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi unutmamalıyız, onların haklarını belki bu şekilde yapacağımız etkinlikler ile ödeyebiliriz dedi.

Vali Seymenoğlu, programlarda yer alması planlanan etkinliklere dair katılımcıların görüş ve önerilerini de dinleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların ve halkımızın etkinliklerde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına etkinliklerinde, O günü anlatan kortej, demokrasi nöbeti, panel, sergi, sempozyum, kan bağışı ve ağaç dikimi gibi daha bir çok program düzenlenecek.

15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:21:36. #1.14#

title