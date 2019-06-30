15 Temmuz eserleri ödüllendiriliyor

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü sebebiyle Kepez Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen '15 Temmuz Ruhu Resim –Heykel Yarışması'nın ödül töreni, darbe girişiminin yıldönümünde jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) işbirliği ile düzenlenen '15 Temmuz Ruhu Resim –Heykel Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor. Sona eren başvuruların ardından yarışmaya katılan eserler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yurt genelinden 181 kişinin başvura da bulunduğu yarışmada, 29 eser ödül almaya, 40 eser de sergilenmeye layık görüldü. 15 Temmuz Ruhu Resim –Heykel Yarışması'nın Ödül Töreni 15 Temmuz Pazartesi jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Aynı gün yarışmaya katılan eserler Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek. Ulusal düzeyde yapılan yarışma ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve profesyoneller olmak üzere 4 grupta değerlendirildi.

181 eser katıldı

15 Temmuz Ruhu Resim- Heykel Yarışması'nda dereceye giren ortaokul öğrencilerinden birinciye bin 500 TL, ikinci bin, üçüncü 750, mansiyon ödülü kazanan 5 öğrenciye de 500 TL para ödülü verilecek. Yarışmaya katılan ve dereceye giren lise öğrencileri de 2 bin TL, bin 500, bin ve mansiyon kazanan 5 kişi de 750 TL ile ödüllendirilecek. Üniversite öğrencileri kategorisinde ise birinci 5 bin, ikinci 2 bin, üçüncü bin 500, mansiyon kazanan 5 kişi bin TL. ile profesyoneller kategorisinde ise birincilik ödülü 10 bin, ikincilik 5 bin, üçüncülük 3 bin ve mansiyon kazanan 5 kişi içinde ödül bin 500 TL olarak belirlendi. Yarışma konusu olarak 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve yansımaları ele alındı. Kepez Belediyesi'nin 15 Temmuz'u unutturmamak adına her yıl geleneksel olarak düzenlediği yarışmaya bu yıl heykel alanında 6, resim alanında da 175 eser katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA