15 Temmuz duayla nöbet vaktinde Kurtuluş Senfonileri söylenecek
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15 Temmuz duayla nöbet vaktinde Kurtuluş Senfonileri söylenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği duayla nöbet vakti etkinliğinde Şehir Tiyatroları'nın "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimi yapılacak.

15 Temmuz duayla nöbet vaktinde Kurtuluş Senfonileri söylenecek
13.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği duayla nöbet vakti etkinliğinde Şehir Tiyatroları'nın "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimi yapılacak.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını bir kez daha göstermek için duayla nöbet vakti etkinliği düzenliyor. Bundan 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde 251 vatandaş şehit oldu, binlercesi de yaralandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz öncesinde internet üzerinden 251 demokrasi şehidi ve vatan uğruna can veren tüm şehitler için Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşların başvurularını aldı. 15 Temmuz Çarşamba gecesi Milli İrade Meydanında düzenlenecek duayla nöbet vakti etkinliğinde okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak, şehitler ve gaziler bir kez daha minnetle anılacak.

Milli İrade Alanında akşam namazının kılınmasının ardından program başlayacak. İhlas, Muavvizeteyn, Fatiha ve Bakara Suresinin ilk ayetlerinin okunmasının ardından 251 demokrasi şehidi ve tüm şehitler için "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyasında okunan Yasinlerin duası Kocaeli İl Müftüsü tarafından yapılacak. Şehir tiyatrolarının özel gösteriminin ardından Kocaeli'deki camilerle eş zamanlı olarak selaların okunmasıyla program sona erecek. Program dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma da alandaki ekranlardan canlı olarak yayınlanacak. Pandemi tedbirleri nedeniyle alanda bulunan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece su dağıtımı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl duayla nöbet vakti gecesinde "Kurutuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimini sahneleyecek. Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da yazdığı destanla başlayan; Anadolu türküleri ve evrensel armonilerle harmanlanan Kurtuluş Senfonileri, 15 Temmuz'un 4. yılında Kocaeli halkıyla buluşacak. Türk milletinin canıyla, kanıyla, ortak iradesiyle yazdığı mücadele ve kurtuluş destanı 251 şehit, binlerce gazi ve Ömer Halisdemir'in kimliğinde toplanan ölümsüz kahramanlar saygı ve minnetle anılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan, Mehmet Çevik'in yazıp yönettiği Kurtuluş Senfonileri adlı müzikli-dramatik gösteri Türk milletinin bağımsızlık ruhunu yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın 15 Temmuz konulu Davet adlı oyundan bir bölümle katılacağı özel gösterim; Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölüm Başkanı Mehmet Emin Beyazçiçek ve Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Adil Çete'nin katkılarıyla oluşturuldu. Eray İnal şefliğinde Senfoni Orkestrasının katkı sunduğu projede Elif Dilan Atmış, Mehmet Uğur Fıstıkçı ve Zeynep Doğru solist olarak bulunuyor. "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösteriminde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Anadolu; kadınından erkeğine, yaşlısından gencine farklı mezhep, kültür, inanç ve anlayışlarıyla tek bir noktada, tek bir yürek atımında kenetlenen Türk milleti; kurtuluş destanları yaza yaza, kahramanlar doğurup "Vatan" bilinci, sevgisini geleceğe taşıyan nesiller anlatılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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