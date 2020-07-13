15 Temmuz duayla nöbet vaktinde Kurtuluş Senfonileri söylenecek
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15 Temmuz duayla nöbet vaktinde Kurtuluş Senfonileri söylenecek

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği duayla nöbet vakti etkinliğinde Şehir Tiyatroları'nın ''Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz'' özel gösterimi yapılacak.

15 Temmuz duayla nöbet vaktinde Kurtuluş Senfonileri söylenecek
13.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:34

Özgürlük ve demokrasi yolunda can verenler… Zalime karşı çıktıkları mücadelede gazilik şerefine kavuşanlar… Yıllar geçse de sizin kahramanlıklarınız unutulmadı, unutulmayacak… 251 demokrasi şehidimiz ve bu toprağın bağrında yatan tüm şehitlerimiz için okuduğumuz Yasin-i Şeriflerin duasında buluşuyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı ''Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz'' özel gösterimiyle 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Milli İrade Meydanında ''duayla nöbet vakti'' etkinliğinde tüm hemşerilerimizle bir araya geliyoruz.

DUAYLA NÖBET VAKTİ

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilerimize olan minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha göstermek için duayla nöbet vakti etkinliği düzenliyor. Bundan 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldu, binlercesi de yaralandı. Büyükşehir,15 Temmuz öncesinde www.duayadavet.org internet sitesinden 251 demokrasi şehidimiz ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını aldı. 15 Temmuz Çarşamba gecesi Milli İrade Meydanında düzenlenecek duayla nöbet vakti etkinliğinde okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak, şehitlerimiz ve gazilerimiz bir kez daha minnetle anılacak.

BİR YASİN DE SEN OKU

Milli İrade Alanında akşam namazının kılınmasının ardından program başlayacak. İhlas, Muavvizeteyn, Fatiha ve Bakara Suresinin ilk ayetlerinin okunmasının ardından 251 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için ''Bir Yasin de Sen Oku'' kampanyasında okunan Yasinlerin duası Kocaeli İl Müftüsü tarafından yapılacak. Şehir tiyatrolarının özel gösteriminin ardından Kocaeli'deki camilerle eş zamanlı olarak selaların okunmasıyla program sona erecek. Program dahilinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma da alandaki ekranlardan canlı olarak yayınlanacak. Pandemi tedbirleri nedeniyle alanda bulunan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece su dağıtımı yapılacak.

ŞEHİR TİYATROLARININ ÖZEL GÖSTERİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl duayla nöbet vakti gecesinde ''Kurutuluş Senfonileri 15 Temmuz'' özel gösterimini sahneleyecek. Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da yazdığı destanla başlayan; Anadolu türküleri ve evrensel armonilerle harmanlanan Kurtuluş Senfonileri, 15 Temmuz'un 4. yılında Kocaeli halkıyla buluşacak. Milletimizin canıyla, kanıyla, ortak iradesiyle yazdığı mücadele ve kurtuluş destanı; 251 şehidimiz, binlerce gazimiz ve Ömer Halisdemir'in kimliğinde toplanan ölümsüz kahramanlarımız saygı ve minnetle anılacak.

DAVET OYUNUNDAN BİR BÖLÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan, Mehmet Çevik'in yazıp yönettiği Kurtuluş Senfonileri adlı müzikli-dramatik gösteri; Türk milletinin bağımsızlık ruhunu yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın 15 Temmuz konulu Davet adlı oyundan bir bölümle katılacağı özel gösterim; Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölüm Başkanı Mehmet Emin Beyazçiçek ve Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Adil Çete'nin katkılarıyla oluşturuldu. Eray İnal şefliğinde Senfoni Orkestrasının katkı sunduğu projede Elif Dilan Atmış, Mehmet Uğur Fıstıkçı ve Zeynep Doğru solist olarak bulunuyor.

KURTULUŞ SENFONİLERİ 15 TEMMUZ

''Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz'' özel gösteriminde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Anadolu; kadınından erkeğine, yaşlısından gencine farklı mezhep, kültür, inanç ve anlayışlarıyla tek bir noktada, tek bir yürek atımında kenetlenen Türk milleti; kurtuluş destanları yaza yaza, kahramanlar doğurup "vatan" bilinci, sevgisini geleceğe taşıyan nesiller anlatılıyor.

Kaynak: Bültenler

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