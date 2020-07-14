15 temmuz, direnişle dirilişin destanıdır
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15 temmuz, direnişle dirilişin destanıdır

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

15 temmuz, direnişle dirilişin destanıdır
14.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:15

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletin kılcal damarlarına sinsice sızarak, milletin malı olan silahları millete doğrultmasını çok sert bir şekilde lanetleyen Acar, "Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı birlik ve beraberlik, milletimizi tek bir gövdeye dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıtlara bir kez daha düşmüştür" diyerek devlet ve millet iradesinin ne kadar güçlü olduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz 2016, Türkiye'yi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin içeriden devşirdikleri hain kuklalar eliyle bağımsızlığa darbe vurmak, birlik ve bütünlüğü tarumar etmek, tarihsel misyona son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gün olarak nitelendiren Başkan Acar, "15 Temmuz, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan, çıkarları uğruna her şeyi göze alan FETÖ ihanet şebekesi; milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek, dini vecibelerimizi çıkar aracına dönüştürerek, milletin merhametini sömürerek, kökü dışarıda derin bağlantılarından aldığı talimatla büyük bir ihanete girişmiş, kendi milletine namlu doğrultmuş, kendi ülkesini işgale yeltenmiştir.

Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bomba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara yaylım ateşi açmış, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik kurumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmuruna tutmuştur. 251 vatanperver insanımız şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur" sözleriyle 15 Temmuz gecesinin vehametini belirtti.

"Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesaretiyle bütün oyunlar bozuldu"

Darbenin ilk başladığı saatlerde Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın çağrısıyla bütün teşkilatlar ile organize bir şekilde, kadın erkek, yaşlı genç ayırmadan mevzide yerlerini alır gibi alanlara gittiklerini ifade eden Başkan Acar, "Minarelerden okunan selalarla milletimizin varoluş kararlılığının coşkusu ve direnciyle tankın önüne yattık, namlulara göğsümüzü dayadık, hainlerin silahlarına karşı masumların cesaretiyle bütün hesapları bozduk.

Dünyanın dört bir yanında masumların ve mazlumların duasını alırken, küresel odakların ve iş birlikçilerinin yüreklerine korku saldık. Dünyanın unuttuğumuzu sandığı tarihsel misyonumuza duygu olarak yeniden döndük, misyonumuza sahip çıktık, hiçbir denklemin bizi hiçe sayamayacağını şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesareti, milletimizin dirayetiyle ortaya koyduk" diyerek sendika olarak, özlük mücadelesini özgürlükten bağımsız düşünmediklerini önemle ifade etti.

"Demokrasi nöbetlerinde milletimizle omuz omuza durduk"

Emeklerinin hak ettiği değeri alacağı tek yerin vatan olduğunu hiç unutmadıklarının altını çizen Acar, "Alın terimizi de kanımızı da damlatacağımız tek yerin bu topraklar olduğu düşüncesinden hiçbir zaman sapmadık. Örgütlü olmanın hakkını vererek, üyemizi de ülkemizi de korumayı en büyük ödev ve görev belledik. Şehit düştük, gazi olduk ama 'bekleyip görelim' demedik; demokrasi nöbetlerinde de milletimizle kol kola olduk" dedi.

"İnsan hakları ve özgürlükler söz konusu olduğunda kimseye söz söyletmeyen ikiyüzlü Batı'nın diline pelesenk ettiği kavramların sadece kendisi için geçerli olduğunu, başkalarını hep sömürge olarak gördüğünü, istila ve işgal için bu kavramları sinsice kullandığını, 15 Temmuz gecesi, darbeyi yaşayan ve püskürten milletin cesaretine karşı duyduğu kayıtsızlıktan bir kez daha anladık" sözleriyle Batı'yı eleştiren Acar, "Kendi başkentlerinde bir olay olduğunda topluca yürüyen ülke liderleri Türkiye için tek cümle bile kuramadılar. Tam tersine, darbecilerin elindeki kanı yıkamak için medyayı kullandılar" dedi.

"Yeni ufukları görmenin, yeni umutların menzil edinmenin vaktidir"

Eğitim-Bir-Sen olarak, tarihin hangi kesitinde, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri ve darbecileri lanetlediklerini, bütün vesayet düzenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayışları ve arayışları tartışmasız reddettiklerini keskin bir biçimde ifade eden Acar, "Milletimizin güçlü iradesiyle atlattığımız bu büyük badirelerden sonra yeni ufukları görmenin, yeni umutları menzil edinmenin vaktidir" dedi.

Çocukların ve gençlerin benliğinin bu tarihi bilinçle donanmasının, kimliğinin 15 Temmuz cesaretiyle neşvünema bulmasının gelecek için en büyük tahkimat olduğuna değinen Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar sözlerini, "Tarihinden beslenmeyen bir neslin atide kaybolacağını düşünüyoruz. Eğitimin en önemli misyonlarından birinin de bu şuuru içselleştirecek işlere imza atmak, bireysel başarının yanı sıra toplumsal varoluşa da katkıda bulunacak; rekabet boyutuyla evrensel, ürettikleri boyutuyla yerel insan yetiştirmenin bu tehlikelere karşı en büyük barikat olduğuna inanıyoruz.

Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" diyerek sonlandırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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