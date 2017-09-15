15 Temmuz Direnişi Beyaz Perdeye Taşınıyor

İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediyesinin hazırladığı ve 15 Temmuz direnişinin anlatıldığı "7 Bölge 1 Film" çekimleri Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkanların hikayelerinin anlatıldığı sinema filminde Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde çekimler yapılarak yaşanan kahramanlıklar beyaz perdeye aktarılacak.



Proje için çekilecek "15 Temmuz" temalı kısa filmlerin ikincisi Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi. Projenin Ankara ayağının başrolünü ses sanatçısı Yavuz Bingöl yüklendi.



Yönetmen Atalay Taşdiken'in de süpervizor olarak davet edildiği çekimler 3 günde tamamlandı.



Kahramankazan ilçe merkezi ve Uçarı Mahallesi'ndeki çekimlere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Çekimleri izleyen vatandaşlar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Kahramankazan'daki film setini ziyaret ederek çekimler hakkında bilgi aldı, oyuncularla bir süre sohbet etti.



Filmin Kahramankazan bölümünde FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde savaş uçaklarının Akıncı Üssü'nden kalkmasını engellemek için buğday tarlalarını yakan köylüler konu edildi. Senaryo gereği annelerinden kalan tarlayı paylaşamayan ve mahkemelik olan iki kardeşin 15 Temmuzda söz konusu vatan olunca birbirinden habersiz giderek uçakların görüş alanını azaltmak için tarlayı birlikte yakmaları anlatılıyor.