15 Temmuz Dijital hafıza projesi "Biz 81'iz", Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yaşatılacak

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ortaklığıyla bir yıl önce hayata geçirdiği 15 Temmuz Dijital hafıza projesi "Biz 81'iz", Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yaşatılmak üzere 15 Temmuz Derneği'ne devredildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ortaklığıyla bir yıl önce hayata geçirdiği 15 Temmuz Dijital hafıza projesi "Biz 81'iz", Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yaşatılmak üzere 15 Temmuz Derneği'ne devredildi.

Projenin Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirilen devir törenine, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Tören öncesi davetliler müzeyi gezdi, ardından 15 Temmuz tanıklıklarının anlatıldığı videolardan oluşan "Biz 81'iz" projesine gelen videolardan özel bir kesit gösterildi.

Törende konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, videolarla şehit yakınlarının, şehitlerle ilgili sözlerinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

"O gün sokağa çıkan insanların, milletin, ümmetin ve mazlumların geleceğine yönelik hayatlarını ortaya koyan o anlayış neyle nasıl izah edilebilir?" diye soran Turunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onu anlayabilmek için o duyguları anlamış, yaşamış olmanız lazım. Yalnızca duymak yetmez. O gün eşini, çocuğunu veya bir yakınını düğüne, herhangi bir geceye, arkadaşlarıyla sohbet etmeye gönderir gibi tankların, kurşunların üzerine, hainlerin üzerine gönderen anlayış, takdire şayan bir anlayış ve gerçekten o anlayış zaten hayatı anlamlı kılıyor. Bu anlayışa sahip olmak için hayatı iyi okumak lazım. Hayat yalnız yaşadığımız dünyadaki bir yaşam süreci midir? Yoksa ebedi ölümsüzlük aleminin buradaki bir imtihan süreci midir? Bunu doğru okuduğumuz taktirde seve seve gençler, farklı yaş gurubundaki hanımefendiler, beyefendiler ya kendileri gidiyorlar ya da çocukları tankların üzerine gidiyorlar. Bu anlayışı anlamak için o duyguları gerçekten yüreğinizde, kalbinizde ve değer yargılarınıza göre kodlamış olmanız lazım."

15 Temmuz'da yaşananları anlatan Turunç, kalplerdeki iman ve inancın dünyanın en gelişmiş silahından daha da güçlü olduğunu söyledi.

Turunç, o gece dünyanın birçok bölgesinden Türkiye için dualar edildiğini dile getirerek, "O insanlar biliyordu ki Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun lider kadrosunun kaybetmesiyle yalnız Türkiye kaybetmeyecek, ümmet de kaybedecekti. Türkiye'deki insanların cesareti, ortaya koydukları fedakarlıklar bu oyunu bozdu ama diğer tarafta da mazlumların duası da bu oyunun bozulmasında çok önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

"Rabb'im o gece vatan sevgisini kalbimize yerleştirdi"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de "Elimizden geldiğince 15 Temmuz'u anlatmaya, o gece yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Görüntülerde seyrettiğimiz kişiler de gerçek olan şeyleri anlatıyorlar. Buradaki görüntüler de öyle." diye konuştu.

Derneğin 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında kurulduğunu, 5 yıldır şehit aileleri ve gazilerle oluşturdukları "kardeşlik hukukunu" devam ettirdiklerini, bununla beraber yurt içinde çeşitli panellerle söyleşilerle sempozyumlarla 15 Temmuz'u anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Arslantürk, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve STK'larla yaptıkları çalışmalarda gençlere ulaştıklarını dile getirdi.

Arslantürk "Biz 81'iz" projesiyle çok güzel bir arşivleri olduğunu, yaptıkları çalışmalarda bu görüntüleri de kullanacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Yurt dışında, her platformda fırsat bulduğumuz her platformda Fetullahçı Terör Örgütü'nü, bizlere verdikleri zararı anlatıp onları da uyarmaya çalışıyoruz. Kadınlar her yerde olduğu gibi yine 15 Temmuz'da en ön saflardaydı. Tarihe baktığımız zaman yapı taşlarının harcını her zaman kadınlar yormuştur. O harç görevini kadınlar görmüştür. O gece 11 kadın şehidimiz var. Şehit olmayanlar, gazi olanlar, hatta uzuv kaybı olan yüzlerce kadın gazimiz var o gece. Sokağa çıkmayıp kapıdan eşini uğurlayanlar yine kadınlardı. Evladını kapıdan uğurlayanlar, 'Evladım bu gece evde durulmaz. Dışarı çıkman lazım.' diye uğurlayanlar yine kadınlardı. Seccadesinin başına geçip elini açıp dua eden yine kadınlardı. Bu refleksi göstermemizin sebebi neydi o gece? Birincisi Allah'ın inayetiyle şüphesiz. Rabb'im bize nasip etti gerçekten o gece kalplerimizdeki o evlat korumacılığı hissini alıp vatan sevgisini yerleştirdi. O korkuyu aldı ve vatan sevgisini kalbimize yerleştirdi o gece. İkincisi de tabii ki liderimize olan sonsuz güvenimiz ve sevgimizdi. Bu olmasaydı yine o gece bizim başarılı olmamız mümkün değildi Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yine o gece bu kadar çabuk refleks göstermemizin bir sebebi de hafızamıza kazıdığımız, çocukluğumuzda hafızamıza kazıdığımız Kurtuluş Savaşı hikayeleriydi."

Programda, bazı şehit yakınlarıyla gaziler de söz alarak kısa konuşma yaptı. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız