15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

15 Temmuz destanını yazan kahramanlar "360 Kültür Sanat" kapsamında dijital gösterimle anılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla hazırladığı, "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, o geceden fotoğraflar ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.

Vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden şehitlerin de anıldığı sergide, "Milli İradenin Zaferi" çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmle aktarılıyor. 15 Temmuz Zaferi'nin 5. yıl dönümüne özel hazırlanan dijital gösterimin ilk bölümündeki Hologram Film Odası'nda, "Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz" film gösterimi sunuluyor. AA

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Kaynak: Habermetre