15 TEMMUZ DESTANI UŞAK MEYDANINDA ANILDI

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Son olarak kent meydanında gerçekleştirilen ve her yaştan Uşaklının katılım sağladığı programla, o gece ortaya koyulan kahramanlıklar anıldı.

Milletimizin o kara gecede hainlere karşı direnirken gösterdiği azim ve kazandıkları başarı, program boyunca coşkulu ve duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Türk Bayraklarıyla ve 15 Temmuz görselleriyle donatılan meydanda o günkü ruh yaşatıldı.

Anma Gecesi Çeşitli Etkinliklerle Süslendi

1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili konuşmasının dev ekrana yansıtılmasıyla devam etti. Ardından Kur-an'ı Kerim tilavetinin yer aldığı ve duaların yapıldığı programda Uşak Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu özel eserlerle 15 Temmuz gecesini andı. Alanda, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çektiği 15 Temmuz konulu film, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahneye taşıdığı eserler ve 15 Temmuz Belgeseli izleyicilerle buluştu.

Başkan Çakın'dan Birlik Beraberlik Mesajı

Programda bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye ve ezanlarımızı susturmaya yönelik gerçekleşen saldırıların bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan her yaştan vatanseverin cansiperane savunmasıyla bastırıldığını söyledi. İhanet çetesinin oyununun, büyük bir kahramanlık örneği sergileyen milletimizce bozulduğunu ifade eden Çakın, "Hainlerin birlik beraberliğimize kastettiği o kara gecede meydanlara inerek destan yazan kadın erkek her yaştan vatandaşımız, göğsünü al bayrağımıza siper ederek tankların önüne dikilmiş; tıpkı Kurtuluş Mücadelemizde olduğu gibi tek yürek olarak kahramanlaşmıştır. Öyle ki milletimizin bu zaferi sadece 15 Temmuz gecesi hain terör örgütüne karşı değil, gelişen ve güçlenen Türkiye imajından rahatsız olan, sınırlarımızın bütünlüğünde gözü olan dış odaklara karşı da bir cevap niteliğinde tarihte yerini almıştır. " dedi.

"Şehitlerimizi Minnetle Yad Ediyor, Gazilerimizi Şükranla Anıyoruz"

Çakın; "Bugün burada 15 Temmuz zaferimizin yıldönümünü kutlarken, bu zaferi kanlarıyla taçlandıran aziz şehitlerimizi minnetle yad etmek istiyorum. Ben başta Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin olmak üzere; o kara gecede vatan sevgisiyle meydanlara dökülen, bedenini korkusuzca hainlerin önüne siper ederek kutsal bayrağımızı koruyan yiğit kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Aynı zamanda o gece verdikleri mücadelede gazilik unvanına erişen ve kahramanlaşan kıymetli kardeşlerime de kentim ve tüm vatandaşlarım adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah tüm gazilerimizden razı olsun" diye konuştu.

"Türk canından geçer de vatandan geçmez" diyen Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise, "Kudretimiz, damarlarımızdaki asil kandadır. Cesaret, azim, kararlılık bizim adımızdır, tarihimizdir. " İfadelerine yer verdi. Vali Funda Kocabıyık, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle andığını ifade etti.

Programa, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tüm camilerden ortak verilen salaların ardından program son buldu.

Kaynak: Habermetre