"15 Temmuz Destanı "Türkiye Geçilmez"

Siirtliler, Bir Kez Daha Hain Darbe Girişimine Karşı Yekvücut OldularTürkiye Geçilmez" sloganıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Siirtliler, Bir Kez Daha Hain Darbe Girişimine Karşı Yekvücut Oldular

Türkiye Geçilmez" sloganıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Siirt Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi önünde toplandı.

Mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe geçen Vali Hacıbektaşoğlu, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, şehit ve gazi dernekleri ile aileleri ve çok sayıda vatandaş, Şahinbey Parkı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü.

Kent protokolü ve vatandaşlar, daha sonra meydanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösteri Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin anlatıldığı sunum ve 3 boyutlu görselleri izlendi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve kent protokolü daha sonra '15 Temmuz Destanı' Fotoğraf Sergisinin açılış törenine katılarak, sergiyi gezdiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Hafız Munir Abduljawat tarafından şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi. Program İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından yapılan dua ile devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.

Halka hitap eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları doldurarak, istiklal ve istikballeri için hain darbecilere meydan okuyan tüm vatandaşlarımızı muhabbetle, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

15 Temmuzun karanlığını aydınlatan ve hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükran ve minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emaneti olduğunu unutmamalıyız. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütünün hain kalkışmasına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, Milli İradeye yönelik bu hain darbe teşebbüsü, aziz Milletimizin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, Milletimiz, darbecilere geçit vermeyerek, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünya 'ya bir kez daha haykırmıştır. O karanlık geceyi, 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlatarak, emanete sahip çıkmıştır. Türk milletinin önünü kesmek için asırlarca kumpaslar tertipleyenler, tuzaklar kuranlar, 15 Temmuz'da da kutlu vatanımızın bölünmesini kurgulandı, et ve tırnaktan ziyade, can ve canan olmuş, birbirine kaynaşmış olan aziz milletimiz birbirinden koparılmaya çalışıldı. Ancak bu kurguyu yapan hainlerin unuttuğu bir şey vardı: Bu topraklar tarihte hiçbir zaman esir olmamış, bu millet tarihte asla teslim olmamıştı.

Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini taklara, toplara siper ederek, darbeye karşı çıktı. Sonuç olarak bu asil Millet, 15 Temmuzda vatan hainlerinin heveslerini kursaklarında bıraktı. Dolayısıyla 15 Temmuz; vatan sevgisi ve

bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz'da şehit olan 251 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuş, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı adeta tescillemiştir. Zira bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır, Şehitlerimizin emanetidir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız. Ülkemizin demokrasi tarihinde önemli olaylara damga vuran ve ilkleri gerçekleştiren Siirt halkı, 15 Temmuz gecesinde de yeni bir destan yazarak, gözü dönmüş dış mihrakların maşası hain darbecilere geçit vermedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde askerin sokaklara indiği tek il olan Siirt'te bu gözü dönmüş canilere karşı her türlü tehlikeyi göze alan ve canlarını ortaya koyan Siirtliler, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiler. Darbe gecesi canilerin silahlarına ellerini, tanklarına karşı bedenlerini ortaya koyarak canlarını hiçe sayan Siirt halkı; Valisiyle, Sivil toplum kuruluşlarıyla, basını ile ve toplumun tüm katmanları ile yekvücut olarak, darbe gecesinden sonrada demokrasi nöbetlerine yoğun bir katılım göstererek, ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynamak isteyen karanlık güçlere karşı devletimizin birlik ve bütünlüğüne, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış ve tarihi bir duruş sergileyerek, en güzel cevabı vermiştir. Hain darbeye karşı dik duran tüm Siirtli vatandaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin hak ettiği ceza, hukuk devleti ilkesiyle gereği yapılmaktadır. Bundan sonra hepimize düşen görev; Fethullahçı Terör örgütüyle birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutmaktır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara FETÖ/PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bu duygularla, 15 Temmuz da devletimizin bütünlüğüne, Milletimizin istikbaline ve hürriyetine kasteden hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize bir kez Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. " d

Konuşmaların ardından program, Recep Arslan tarafından ilahi dinletisi ile devam etti.

Grup Tillo üç dilde ilahiler seslendirdi, mehter takımı gösterisi sundu.

Ensar Cami İmam hatibi Ramazan Toprak'ın Sela duası okuduğu etkinliklere, Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar, sela okunması sırasında dualar etti.

Yoğun bir katılımla süren etkinlikler, Siirt Kızılay şubesince vatandaşlara çorba ikram edilmesi ile sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine, Vali/Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti Milletvekilli Osman Ören, Siirt Adalet komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Vali Yardımcıları Abdulhamit Karaca, Resul Özdemir, Samet Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Baro Başkanı Av. Nizam Dilek, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, Ak Parti İl Başkanı Av. Ekrem Olgaç, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre