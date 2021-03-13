15 Temmuz Derneğinin programında 12 Mart muhtırası ele alındı

15 Temmuz Derneği ile Marmara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Hafızanda Ne Var?/Harbi Konuşmalar" başlıklı programda 12 Mart muhtırası konuşuldu.

15 Temmuz Derneği ile Marmara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Hafızanda Ne Var?/Harbi Konuşmalar" başlıklı programda 12 Mart muhtırası konuşuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "12 Mart Muhtırası'nın 50. Yılı" başlığıyla çevrim içi düzenlenen programın moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse yaptı.

Programın konuğu eski Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı, siyasetçi-yazar Rasim Cinisli, 12 Mart muhtırası verildiğinde Demokrat Parti milletvekili olduğunu hatırlatarak, o dönemine ilişkin tanıklığını anlattı.

27 Mayıs 1960'ta başlayan darbe geleneğinin Türkiye'ye çok şey kaybettirdiğini vurgulayan Cinisli, bugüne kadar yapılan tüm darbelerin arkasında dünyaya yön veren dış güçler olduğunu aktardı.

Cinisli, 12 Mart'a giden süreçte Türk solunun etkilerine değinerek, Halit Refiğ'in "Türk solu 1960'tan sonra CIA'in emrine girmiştir." sözünü hatırlatarak, o dönem solcu gençliğe yön veren kalemşörlerin ABD tarafından beslendiğini ifade etti.

Demokrat Parti'den önce Adalet Partisi'nden milletvekili olduğunu anımsatan Cinisli, "Muhtıra öncesi Hasan Korkmazcan'la Süleyman Demirel'e gidip ülkenin durumunu aktardık. Demirel dinleyeceği yerde bizi rencide etti. Bu olaydan sonra Demokrat Parti'ye geçtim." ifadelerini kullandı.

"12 Mart'a darbe içinde darbe diyebiliriz"

12 Mart Muhtıra metninin alelacele hazırlandığını ve 12 Eylül darbe metniyle benzerlik taşıdığı belirten Cinisli, şunları kaydetti:

"Muhtıranın verildiği gün Meclis toplandı ve muhtıra metni okunmak istedi. Sadece Demokrat Parti buna itiraz etti ancak metin okundu. 4-5 gün sonra ise İsmet İnönü'nün sağ kolu olan Nihat Erim Başbakan olarak atandı. 12 Mart'ta silah zoruyla sivil iradeye istediklerini yaptırdılar. Her partiden milletvekili aldılar. Sadece Demokrat Parti milletvekili vermedi. 15 de teknokrat aldılar ve hükümet kurdular. Ekonomiyi düzeltsin diye Dünya Bankasından Atilla Karaosmanoğlu'nu getirdiler. Karaosmanoğlu'nun o dönem 'Türkiye, Avrupa'yı 2 bin 359 yıl geriden takip ediyor.' sözleri basında alay konusu oldu. Bütün bu resme bakınca 12 Mart'a darbe içinde darbe diyebiliriz."

Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın 9 Mart kanlı darbe girişimini engellemek için 12 Mart'ı yaptığını belirten Cinisli, tüm bu darbelerin Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu