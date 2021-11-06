15 Temmuz Derneği'nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

15 Temmuz Derneği üyeleri, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.

Bingöl'de yaşanan olayın ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Basın açıklaması yapan grup sloganlarla İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti. Grup adına basın açıklamasını 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil yaptı. Lütfü Türkkan'ı kınadıklarını ifade eden Çil, "Türkkan, daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir" dedi.

15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de protesto sonrası gazeteciler açıklama yaptı. Bu konularda daha hassas davranılması gerektiğini söyleyen Arslantürk, "Bu olay bizi çok üzdü. İki gün önce yine Mustafa Varank bakanım mecliste buna benzer bir olayla karşılaşmıştı. Onun üzerinden bir gün geçti böyle bir şeyle yine kamuoyu sarsıldı. Şunu düşündüm. Dün bir şehit kardeşi, bir sonraki gün bir şehit abisi, yarın bir şehidin annesi, bir sonraki gün bir şehidin eşi belki de böyle bir tatsız olayla karşılaşacak. Biraz daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Toplum zaten hassas davranıyor da bazı siyasiler bilinçli mi yapıyor, belli bir amaçları mı var bunu da anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.