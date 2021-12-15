15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 835'inci günde de sürdü. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, dernek üyeleri ve 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla birlikte ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 835 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ablası ve derneğin Kadın Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Aslantürk, şehit Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala ve dernek üyeleri, Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ile HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ayşe Varank Aslantürk, evlat acısının, kardeş acısının ne olduğunu bilenler olarak ailelere destek için geldiklerini belirtip, Ben 2 yıl önce de gelmiştim. Aileleri dinleyince insanın hüzünlenmemesi mümkün değil fakat bir de sevincim var benim. O gün oturup sohbet ettiğim ailelerden bazıları evlatlarına kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuş. Bazılarının dediği gibi bu eylem boşuna değilmiş. 33 aile evladına kavuşmuş durumda. İnşallah diğer ailelerle de böyle sevinçli haberler iyle bir araya geliriz. Aileler artık daha farkında bu konuda, daha bilinçli. Evlatlarımız, bu vatanın evlatları daha bilinçli. Herkese inanmamaları gerektiğinin artık farkındalar. Artık dağa kandırılıp götürülen ya da kaçırılan evlatlarımızın sayısı çok fazla düştü. İnşallah bir sonraki gelişimde artık bu eylemin bitmiş olduğuna şahit olurum dedi.

'AYNI DUYGULARI PAYLAŞIYORUZ'

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç da kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Anneleri ziyaret ettiğimizde, onları dinlediğimizde, gönül dünyalarında çok farklı pencereler olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu topraklarda yaşayan 85 milyona yakın insanın da yüreği aynı. Annelerin, babaların, aile fertlerinin duyguları nasılsa biz de aynı duyguları paylaşıyoruz çünkü o hainler tarafından kaçırılan, zorla alıkoyulan o çocuklar; bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. Her zaman burada değiliz ama bilsinler ki onlarla ilgili dualarımızı yapıyoruz diye konuştu.