15 Temmuz Derneği, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunacak

15 Temmuz Derneği, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

15 Temmuz Derneği, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine canı pahasına karşı çıkan milletimiz, önceki gece emekli amirallerin bildirisiyle güne uyandı. Askeri vesayetin köhnemiş zihniyetiyle hareket eden ve mevcut iktidara ayar vermeye çalışan bu girişimi şiddetle kınıyoruz. Emekli amirallere ve darbe aşığı zihniyete sahip olanlara 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatıyor ve 'haddinizi bilin.' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada emekli amirallerin gündeme ilişkin düşüncelerine yer verildiği ve "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadesinin bulunduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Tehdit içeren ve cebre teşebbüs eder mahiyetteki bu açıklamalar nedeniyle emekli amiralleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 309. Maddesi gereğince hukuk önünde hesap vermeye çağırıyoruz."

Açıklamada, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulunacağı ve adliye önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu