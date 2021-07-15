15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı İçin Mahallelerden Servis Kaldırılacak

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı İçin Mahallelerden Servis Kaldırılacak Nevşehir'de bu akşam gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı'na katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı için ücretsiz servis kaldırılacak.