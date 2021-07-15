15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı İçin Mahallelerden Servis Kaldırılacak
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı İçin Mahallelerden Servis Kaldırılacak Nevşehir'de bu akşam gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı'na katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı için ücretsiz servis kaldırılacak.
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı İçin Mahallelerden Servis Kaldırılacak
Nevşehir'de bu akşam gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı'na katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı için ücretsiz servis kaldırılacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bu akşam Nevşehir 3 Nolu Çim Futbol Sahasında anma programı düzenlenecek.
Programa katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı için Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis imkanı sağlanacak.
Servisler program öncesinde 2000 Evler Mahallesi Zeki Soyak Parkı önünden saat 20. 15, 2000 Evler Pazaryerinden saat 20. 30 ve Bekdik Mahallesi TOKİ Konutları TOKİ İş Merkezi önünden saat 20. 30'da hareket edecek.
Kaynak: Habermetre