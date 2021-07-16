15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
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15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

Şehrin en işlek caddelerinde dolaşan LED ekranlı araçlarda, Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere de yer verildi.

15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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