15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

Şehrin en işlek caddelerinde dolaşan LED ekranlı araçlarda, Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı