15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" New York sokaklarında LED ekranlı araçlarla anlatıldı (3)
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15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" New York sokaklarında LED ekranlı araçlarla anlatıldı (3)

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajının yer aldığı ve çeşitli görsellerin bulunduğu LED ekranlı araçlarla anlatıldı.

ABD'nin New York şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajının yer aldığı ve çeşitli görsellerin bulunduğu LED ekranlı araçlarla anlatıldı.

New York'un Manhattan bölgesinde dolaşan araçlarda Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden görseller de gösterildi.

15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında LED ekranlı araçlarla anlatıldı (3)
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında LED ekranlı araçlarla anlatıldı (3)
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında LED ekranlı araçlarla anlatıldı (3)
15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' New York sokaklarında LED ekranlı araçlarla anlatıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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