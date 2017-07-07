15 Temmuz Demokrasi Zaferi Halk Koşusu

15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10. 00'da Kafkas Üniversitesi Abamüslüm Güven Stadyumu'nda Halk koşusu yapılacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenecek olan 15 Temmuz anma programları kapsamında; İstiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitlerinin anılması ve milli birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, vatan savunması, yurt bilinci temalarının işleneceği spor etkinlikleri düzenlenecek.



15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kafkas Üniversitesi Abamüslüm Güven Stadyumu'nda yapılacak olan Halk Koşusuna tüm Karslılar davet edildi. - KARS