15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Servi Erdemoğlu MTAL önünden başlayarak Hükümet Konağı bahçesindeki tören alanına kadar, Besni Belediyesi Mehteran Takımı ve Al Bayraklarla bezanmiş kolluk kuvvetleri araçlarımızın eşliğinde Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Servi Erdemoğlu MTAL önünden başlayarak Hükümet Konağı bahçesindeki tören alanına kadar, Besni Belediyesi Mehteran Takımı ve Al Bayraklarla bezanmiş kolluk kuvvetleri araçlarımızın eşliğinde Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi.

Kaynak: Habermetre

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