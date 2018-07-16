Gece Yarısı İstanbul'un Tüm Minarelerinde Sela Sesleri Yükseldi!

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'daki minarelerden de selalar yükseldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Buluşması'nın ardından vatandaşlar alandan ayrıldı.

00:13'TE TÜM YURTTA BAŞLADI

Bazı vatandaşlar Kısıklı'daki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda tutulan demokrasi nöbetine katıldı. Alandaki görevliler ise köprünün yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca İstanbul'daki camilerde saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi camilerden selalar okundu.