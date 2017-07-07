15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası Mersin'de Başladı
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan ’Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası’ Mersin’de başladı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan 'Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası' Mersin'de başladı.
6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinden 170 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılıyor.
Serbest antrenmanlarla başlayan müsabakalar, 9 Temmuz Pazar günü sona erecek. - MERSİN