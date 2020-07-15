15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Şehitleri İstanbul Boğazı sularında yad edildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Şehitleri İstanbul Boğazı sularında yad edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Şehitleri İstanbul Boğazı sularında yad edildi Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı şanlı direnişi gösteren Üsküdar'da girişimin 4'üncü yıldönümünde 15 Temmuz demokrasi ve özgürlük şehitlerinin...

15.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:21

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Şehitleri İstanbul Boğazı sularında yad edildi

İSTANBUL - Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı şanlı direnişi gösteren Üsküdar'da girişimin 4'üncü yıldönümünde 15 Temmuz demokrasi ve özgürlük şehitlerinin anısına İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenlendi. Dalış havadan görüntülendi.

Üsküdar Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleşen programda Beylerbeyi İskelesinde dalgıçlar şanlı Türk Bayrağını çıkarılarak Valide Sultan gemisinin göklerine çekildi. Dalgıçlar 15 Temmuz şehitleri anısına denizin dibine çelenk koydu. Düzenlenen program dolayısıyla kahraman şehitler karadan, havadan ve denizden yad edildi. Anma etkinliği İstanbul Boğazı sularında Valide Sultan gemisiyle yapılacak anma gezisiyle son buldu. Öte yandan anma etkinliği havadan görüntülendi.

Dalgıçlar 15 Temmuz'da Milletimizin yazdığı destanı sembolize ederek Bayramızı Göklere çekti

15 Temmuz şehitleri anma programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz'un 4'üncü yılı bu sene bu yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar olarak bir sürü etkinlikler düzenleniyoruz. Bugün de Üsküdar Belediyesi ve Su altı Federasyonu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün altında Kuleli Lisesinin arasında bir nokta da denizden boğazın serin sularından türk bayrağını çıkararak bizim belediyemize ait Valide Sultan Gemisinin göklerine çekilmesi yönünde bir program düzenledik. Sağ olsun arkadaşlarımızı da alkışlarla biraz önce denize dalarak Türk bayrağımızı çıkardılar ve gemiye teslim ettiler. Geminin göklerine çekildi bayrak ve boğaza açıldı. Burada anlatılmak istenen bu bayrağı denizin dibinden kaldıran, 15 Temmuzdaki şehitlerimiz, bu millet, bu bayrağı yere düşürmedi. Bu bayrağı yere düşürmek isteyen Fetö terör örgütü üyelerine, elemanlarına fırsat vermedi. Nasıl ki 15 Temmuz 2016'da şehitlerimiz milletimiz, başta köprü olmak üzere bayrağı yere düşürmek isteyenlere fırsat vermedilerse onu sembolize ederek burada denizdeki bayrağı alıp dalgıçlarımız gökyüzüne, semalara çekti. Valide Sultan Gemisinin Göklerine çekerek adeta o günkü yapılan kahramanlığı bir sembolik gösterisini yaptı. Ben teşekkür ediyorum, şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Şehitleri İstanbul Boğazı sularında yad edildi

Kaynak: İHA

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