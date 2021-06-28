15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Konulu Kompozisyon ve Şiir Yarışması
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Konulu Kompozisyon ve Şiir Yarışması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Konulu Kompozisyon ve Şiir Yarışması
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE KONULUKOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMASIYarışmanın konusu: Madde -1 : Kompozisyon ve Şiir Konusu '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" olarak belirlenmiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE KONULU

KOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMASI

Yarışmanın konusu:

Madde -1 : Kompozisyon ve Şiir Konusu '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı:

Madde-2 Bu yarışma; Bu yarışma 15 Temmuz Ruhunu canlı tutumak, öğrencilerin 15 Temmuz ruhunu canlı tutumak, öğrencilerin " Demokrasi ve Milli irade konusundakifarkındalığını artırmak, milli iradeye sahip çıkmak ve karalılıkanlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Şartnamenin Kapsamı:

Madde-3 Bu Şartname, yukarida amaci ve konusu belirtilen yarışmaya katilacaklari, eserlerde aranacak şartları, başvuru şekIini, yapilacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarişma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışma Katılacaklar:

Madde-4 Kompozisyon ve Şiir yarışmasına Kahramanmaraş ili içinde yaşayan lise öğrencilerini kapsamaktadır.

Aranacak Şartlar:

Madde-5 Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladığı kompozisyonlarda aşağadaki şartlar aranmaktadır:

Özgün olacak ve Türkçe dil ve söyleyişkurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Kompozisyon; bilgisayarda word ortaminda, A4 boyutundaki (21 cm x 29, 7 cm) kağıda, sayfa kenarlarinda 2, 5 cm boşluk kalacak şekildeArial yazi tipi ile 11 punto karakter büyüklüğünde ve 1, 5 satir aralikli olarak yazilacaktir. Kompozisyon A4 (21 cm x 29, 7 cm) boyutundaki kağıda ; en az 3 sayfa, en fazla 5 sayfa olacaktir. Şiir A4 (21 cm x 29, 7 cm) boyutundaki kağıda; en az 1 sayfa, en fazla 5 sayfa olacaktir. Her ögrenci yarişmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. Ögrenciler yarişmaya, ek'te yer alan "Başvuru Formu"nu doldurarak katılabılecektir. Hazirlanan kompozisyonlar "Başvuru Formu" ile birlikte genckizilayonikisubat@outlook. com. tr

Değerlendirme:

Madde-6 Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar ve şiirler alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirelecektir.

Ödüllendirme:

Madde-7 Yarışmada birinciye Tablet, ikinciye Akıllı Saat üçüncüye 200tl para ödülü verilecektir. Kurum ödül kazanacak yeterlilikte eser olmamasi durumunda ödül vermek zorunda değildir . Dereceye girenler telefon aracılığı ile bilgilendirilecektir.

Madde-8 Yarışma aşağadaki takvimlerde yürütülecektir.

Başvuru Başlangıcı: 27. 06. 2021

Başvuru Bitiş: 12. 07. 2021

Değerlendirme: 12-14. 07. 2021

Ödül Töreni : 15. 07. 2021

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Kaynak: Habermetre

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