"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" yarın yola çıkıyor
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" yarın yola çıkıyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz görseliyle giydirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" ilk seferine yarın saat 10.00'da başlayacak.

13.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:31

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz görseliyle giydirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" ilk seferine yarın saat 10.00'da başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yüksek hızlı tren (YHT) Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir arasında 2 ay boyunca sefer gerçekleştirecek.

Normalde 411 kapasiteye sahip YHT'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni oluşturulacak. Bu nedenle trene 217 koltuk satışı yapılacak.

Giydirme uygulanmış YHT, ilk seferine Ankara-İstanbul arasında yarın saat 10.00'da çıkacak.

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek olan programa göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve 23 bin 920 yolcu taşıyacak.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce YHT'lerde Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınıyor. YHT'ler, her sefer öncesi detaylı bir şekilde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

Kaynak: AA

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