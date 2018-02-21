15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı' İçin İmzalar Atıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı çalışmasının sözleşmesi, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalandı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde; eski adıyla Seven Çarşısı olarak bilinen ve yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanının sözleşmesi imzalandı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan ve şehrin birçok noktadaki ihtiyacını karşılayan proje imza töreni hakkında yaptığı değerlendirmede; "Bilecik Belediyesine ait eski ismiyle Seven Çarşısı olarak bilinen yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanının sözleşmesini yüklenici firma yetkilileri ile noter huzurunda imzalarını attık. Şehrimizin otopark, meydan ve alışveriş merkezi ihtiyacını giderecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı projesi şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK