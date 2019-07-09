15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe doğru

Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri toplantısı yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, Türk milletinin, Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir destanı 15 Temmuz 2016'da yazdığını belirterek, 15 Temmuz'un dünya demokrasi tarihine eşi, benzeri bulunmayan bir dik duruş olarak geçtiğine vurgu yaptı.

Milletin tek yürek ve tek vücut olarak darbeye karşı nasıl meydan okuduğunu tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimize tarihinde, geriye dönük geçmişinde bu tip teşebbüsler her zaman olmuştur ancak milletimiz topyekun yaşlısından, gencine, kadınından erkeğine tek yürek olarak bu meydanı okumuştur. 15 Temmuz, demokrasi tarihimizdeki yerini benliklere ve belleğe kazımak için Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir. Bu ülkenin geleceğine kastetmek isteyenlere karşı milletimizin direniş destanını unutmamak, unutturmamak adına gelecek kuşaklara her zaman hatırlatmamız gerek. Üçüncü yılında bu direnişin anılması adına toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceğiz."

Ustaoğlu, etkinlik kapsamında Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin öngörüsüyle bir taslak oluşturulduğunu kaydederek, "Yapılacak tüm faaliyetler, Valiliğin himayelerinde bütün paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecektir." dedi.

Kaynak: AA