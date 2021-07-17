15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günün'de Şehitlerimiz Güney Sudan'da Anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günün'de Şehitlerimiz Güney Sudan'da Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günün'de Şehitlerimiz Güney Sudan'da Anıldı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve T. C. Juba Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen törenler ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımız Güney Sudan'ın başkenti Juba'da anıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve T. C. Juba Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen törenler ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımız Güney Sudan'ın başkenti Juba'da anıldı.

T. C. Juba Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen anma töreninde Büyükelçi Erdem Mutaf tarafından FETÖ'nün gerçek yüzü katılımcılara anlatıldı. Güney Sudan İslam Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Barag Rwal tarafından Kur'an tilavetinde bulunuldu. Ayrıca FETÖ'nün hain darbe girişimine dair kısa bir film izletildi. Tören sonrası Güney Sudan tarafından elçiliğe tahsis edilen arazide, 2017 yılında TİKA tarafından iki sınıfı kurulan ve donanımı yapılan Nile Model Secondary School'da ve Juba'nın işlek caddelerinden Seven Days Roundabout dönel kavşağında şehitlerimiz anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törende yaptığı konuşmada FETÖ'nün küresel yaygınlık açısından bugüne dek görülmemiş gizli bir terör örgütü olduğunu belirten Büyükelçi Mutaf, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalıştığını, kendi insanlarına karşı ölümcül güç kullanmaktan çekinmediğini ve 251 vatandaşımızı şehit ettiğini ifade etti. Mutaf konuşmasının devamında FETÖ'nün 70'li yıllarda hayırsever bir eğitim hareketi kisvesi altında faaliyetlerine başladığı, ancak bu okullarda aslında gençlerin indoktrinasyona uğrayarak FETÖ'ye devşirildiğinden bahsetti.

Büyükelçi, Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye karşı vermiş olduğu mücadele hakkında bilgi vererek ve 140'dan fazla ülkede faaliyet gösteren bu terör örgütünün bulunduğu her ülkede demokratik yöntemlerle seçilmiş meşru hükümetlere ve demokrasinin kendisine tehdit oluşturduğunu belirterek noktaladı.

Tören sonrası Elçiliğimiz arazisinde, Nile Model Secondary School'da ve Seven Days Roundabout kavşağında şehitlerimiz anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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