15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir.