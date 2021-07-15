15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir.
Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.
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Kaynak: Habermetre