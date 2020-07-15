15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - ZONGULDAK/ Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Bilecik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik'te tören düzenlendi. Şehitlik'te etkinlikte, şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu. Tören mangasının temsili atışının ardından İl Müftüsü Ali Erhun şehitler için dua etti. Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Vali Bilal Şentürk, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Şeyh Edebali Türbesi yanındaki Orhan Gazi Camisi'nde mevlid-i şerif okundu. Törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Gölpazarı, Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de tören düzenlendi. Vatandaşlar öğle namazının ardından şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Kaynak: AA