15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - VAN
Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında koşu yarışması düzenledi.
15.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:27
Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında koşu yarışması düzenledi.
Şehir stadyumunda düzenlenen yarışmaya 25 sporcu katıldı. 2 grup halinde yapılan yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
Başarılı olan sporculara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
Kaynak: AA