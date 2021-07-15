"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi düzenlendi
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi düzenlendi

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

İstiklal Marşı'nın okunması Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması Kurdele kesim töreni Sergi alanı ve müze ziyareti ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden esinlenerek ortaya koyulan resim ve heykellerin sergilendiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması

Kurdele kesim töreni

Sergi alanı ve müze ziyareti ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden esinlenerek ortaya koyulan resim ve heykellerin sergilendiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi düzenlendi
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi düzenlendi
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi düzenlendi
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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