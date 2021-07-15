"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi düzenlendi

İstiklal Marşı'nın okunması Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması Kurdele kesim töreni Sergi alanı ve müze ziyareti ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden esinlenerek ortaya koyulan resim ve heykellerin sergilendiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.