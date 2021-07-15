"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi düzenlendi
İstiklal Marşı'nın okunması Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması Kurdele kesim töreni Sergi alanı ve müze ziyareti ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden esinlenerek ortaya koyulan resim ve heykellerin sergilendiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.
İstiklal Marşı'nın okunması
Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması
Kurdele kesim töreni
Sergi alanı ve müze ziyareti ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden esinlenerek ortaya koyulan resim ve heykellerin sergilendiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci