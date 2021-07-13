15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Programı Toplantısı Yapıldı
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15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Programı Toplantısı Yapıldı

15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Programı Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Programı Toplantısı Yapıldı 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programını kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlam ve önemine binaen kutlamak ve program akışını belirlemek için 12. 07.

15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Programı Toplantısı Yapıldı 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programını kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlam ve önemine binaen kutlamak ve program akışını belirlemek için 12. 07. 2021 Pazartesi günü Kaymakamlık Makamında Kaymakamımız Ali Murat Kayhan, Başkanlığında, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Ferhat Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Yazı İşleri Müdürü Yüksel Dönmez, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, İlçe Müftüsü Bilal Kadı, İlçe Milili Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Ceylan, Kaymakamlık Güvenlik Büro Sorumlusu Sait Uyar, Türkiye Kızılay Derneği Dörtyol Şube Başkanı Mevlut Aydın'ın iştiraki ile toplandı Kaymakam Ali Kurat Kayhan "Covid-19 Pandemisi dolayısıyla sosyal mesafe vb. kurallara uygun olarak etkinliklerin sorunsuz ve 15 Temmuz ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarımızla koordineli olarak planlama yapılmış ve toplantı sona ermiştir. " ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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