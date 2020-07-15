15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı (2) - İZMİR
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması 15 Temmuz klibi İZMİR - Konak Meydanı'nda İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
15.07.2020 22:00 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:25
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması
15 Temmuz klibi İZMİR - Konak Meydanı'nda İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması programda konuştu. (2)
Kaynak: AA