"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "15 Temmuz, bu milletin kendisine karşı kurulan tuzağı o gece yok etmesi ve özgürlüklerimize dışarıdan düzenlenen bir darbeye karşı direnişin sembolüdür.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "15 Temmuz, bu milletin kendisine karşı kurulan tuzağı o gece yok etmesi ve özgürlüklerimize dışarıdan düzenlenen bir darbeye karşı direnişin sembolüdür." şeklinde konuştu.

TMV tarafından düzenlenen, moderatörlüğünü Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın üstlendiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Paneli, çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Akgün, "15 Temmuz, bu milletin kendisine karşı kurulan tuzağı o gece yok etmesi ve özgürlüklerimize dışarıdan düzenlenen bir darbeye karşı direnişin sembolüdür. Biliyoruz ki ihanet sadece içeriden kaynaklanmıyordu. 100 yıl önce bu topraklarda yapılan mücadele ne ise bizim açımızdan 15 Temmuz'daki mücadele de odur. Bu millet Kuvay-ı Milliye ruhuyla en fakr-u zaruret durumunda bile kendi bağımsızlığı ve egemenliğini korumayı bilmişse o gece de harekete geçen direniş ruhu bizlere çok şükür ki ülkemizdeki demokrasiyi koruma imkanı verdi." diye konuştu.

Akgün, TMV'nin 45 ülkede 43 bin öğrenciye hizmet veren bir vakıf olarak 350 civarında okulu bulunduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz'da yapılan bu operasyonu durdurmaya imkan veren 251 şehidimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Her yıl Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak anılan 15 Temmuz'u farklı etkinliklerle idrak ediyoruz. Bu milletin hakkını hukukunu korumak ne kadar gerekliyse bu mirası unutmadan yaşamak da o kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Türkiye'den büyüktür"

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi ise "15 Temmuz'da diğer darbelerden farklı olarak çok daha önceden yapılan bir hazırlık var. Cumhurbaşkanımız, o gece halkı siyasete dahil ederek böyle bir girişimi umursar hale getirdi. Bu önemli bir kazanımdır. Rahmetli tarihçimiz Yılmaz Öztuna eğer Ankara'da 300 tane kadın toplansaydı Genelkurmay'ın önünde, Adnan Menderes asılmazdı derdi. 15 Temmuz'da bunun tersi görüldü. Halkın sahiplenmesi yaşandı." dedi.

Kireççi, siyaseten son 20 yılda kenarda tutulmuş bir kitlenin merkeze geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Halk Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla kendisine doğrudan darbe yapanları durdurdu. Esas gücün millet olduğunu anlatmak için harekete geçti. Bu mekanizmayı diri tuttu. Halk umursamayabilirdi ama öyle olmadı. Tarihimiz bunun gibi önemli hadiselere ışık tutmaktadır. Bu coğrafya çok mühimdir. FETÖ diye isimlendirdiğimiz bu yapı Türkiye'nin yurt dışındaki potansiyel imkanları üzerinden nemalandı. Dünyanın birçok yerine gittiğimizde Türkiye'nin etkisinin ve potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bu bizim sermayemizdir ve birileri yatırım yapmış daha önceden, bir akıl bunu görmüş. İşte burada Maarif Vakfı'nın yaptığı gibi bunu kendimizin kılma eylemi vazifesi görüp insan yetiştirebilirsek, ülkemize gelen darbeleri yada diğer kastları bertaraf ederiz. Bütün mesele milletin iradesinin güçlü olabilmesi. Zafer nihai değildir, insan yetiştirmek ve bunu kalıcı kılmak gerekir."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da Türkiye'deki darbelerin milyonlarca insanın hakkını insani olmayan yollarla gasp ettiğini söyleyerek, "Ülkemiz geçmişinde bunu defalarca yaşadı. Milyonların kendisini yönetsin diye iradesini devrettiği bir yönetici kadroya silah doğrultmak kabul edilir bir anlayış değil. Kendilerinin dışında bir başka anlayışın demokratik yöntemle değişmesini kabul edemeyenleri yakın tarihimizde de gördük." ifadelerini kullandı.

Turunç, darbe girişiminde bulunanların yıllara dayanan bir hazırlık yaptıklarını belirterek, "15 Temmuz gecesi hastane koridorlarında yerlerin kan dolu olduğunu gördüm. Gazilerimizin ve şehitlerimizin kanlarına basmaya vicdanlarımızın el vermediği bir gece yaşandı. Çok zorlu şartlarda mücadele verildi. Şehitlerimiz arasında silahsız hanım kardeşlerimizden 18 yaşın altında tam 8 kardeşimiz var 14-15 yaşındalar. Bunu neyle izah edebilirsiniz. Bu FETÖ'nün hainliği sırf milletimize karşı değil, bir de yurtdışında bunlara talimat verenler var." diye konuştu.

Panel kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de katılımcılara hitap etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu