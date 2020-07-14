15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anlamlı açılış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anlamlı açılış

Yalova İl Özel İdaresi tarafından yeniden yaptırılan Akköy Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anlamlı açılış
14.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:12

Yalova İl Özel İdaresi tarafından yeniden yaptırılan Akköy Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Şehitlik, 1921 yılında Akköy'de Rum ve Ermeni çeteleri tarafından kurşuna dizilen 60 şehidin anısına inşa edildi.

Termal ilçesine bağlı Akköy'de 1921 yılında şehit edilen 60 vatandaşın anısına 1998 yılında yaptırılan ancak yıprandığı için yıkılan Akköy Şehitliği, Yalova İl Özel İdaresi tarafından yeniden yapıldı. 400 bin TL'ye mal olan Akköy Şehitliği'nin açılış töreni de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile kurum müdürleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından kürsüye gelen Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, şehitliğin böylesi önemli bir günde şehitlerin ruhlarına yakışır bir şekilde inşa edilerek açıldığını belirtti. Soygüzel, "Ben bu eseri görünce guru duydum. Yalova İl Genel Meclisi olarak aldığımız bir kararla Akköy Şehitliğimizin yenilenmesi için bir proje başlatmıştık. Projesi İl Özel İdaresi tarafından hazırlandı ve bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten Yalova Milli Mücadele de önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında şehitliklerimiz var. ve bu şehitliklerin bakımları da İl Özel İdaresi'ne ait. Biz İl Özel İdaresi olarak şehitliklerin günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, şehitlerimizin manevi şahsiyetlerine layık şekilde düzenlenmesi kararını titizlikle uyguluyoruz. Benzer çalışmaları Yalova'nın çeşitli yerlerindeki diğer şehitlikler için de yapmamız söz konusu olacak. Ben Akköy Şehitliği'nin yenilenmesi ile ilgili karara imza atan İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun da 99. yıldönümü. 19 Temmuz 2020 tarihinde Yalova'nın Düşman İşgalinden kurtuluşunun yıldönümünü de kutlayacağız. Önümüzdeki yıl 100. yıldönümü. Sayın Valimizin riyasetinde ilimizdeki tüm kurumların da katılımı ile şehitlerimizin ruhlarına yakışır bir şekilde kutlarız diye düşünüyorum. Türk Milleti özgürlüğü ve bağımsızlığı için her zaman büyük bedeller ödemiş bir millettir. 15 Temmuz'da da büyük bir bedel ödedik. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemizin özgürlüğü, bağımsızlığı demokratik bir şekilde varlığını devam ettirmesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de saygı ile anıyorum" dedi.

Şehitliğin yapımı hakkında bilgi aktaran Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan ise "Bundan 99 yıl önce bir rivayete göre 60 bir rivayete göre 63 vatandaşımız Rum ve Ermeni çetelerce kurşuna dizilerek haince şehit edildiler. Biz onları her yıl bu alanda düzenlenen etkinliklerle anıyoruz. Burada 1998 yılında bir şehitlik inşa edildi. Ancak yapı zamanla yıkılma aşamasına geldi. Biz de şehitlerimizin manevi hatıralarına yakışır bir şehitlik yapmak için harekete geçtik. 2016 yılında tüm şehitlikler ve şehit mezarlarının bakım ve onarımı İl özel İdaresi'ne geçti. Biz de İl Genele Meclisi kararı ve Yalova Valisi Muammer Erol'un riyasetinde burada yeni bir şehitlik yapılması için çalışma başlattık. Kısa süre içerisinde ihale edildi. 400 bin TL'ye mal oldu. Proje içerisinde anıtın yapılması, düzenlenecek törene katılanlar için alan, temsili mezarlık, kamelya ve çevre düzenleme işi yer aldı. Burasının açılışının 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan hain kalkışmanın önlendiği destansı bu tarihte yapılması da daha da büyük bir mana kattı" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından şehitliğin açılış kurdelesi Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler tarafından kesildi. Vali ve katılımcılar şehitliği ve temsili mezarlığı incelediler. - YALOVA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi Magazin
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı Güncel
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Spor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Fatih Sultan Halife Hafter Hüseyin Filiz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Reynmen Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Serdar Gürler Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Milli Çayeli
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anlamlı açılış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:35:15. #1.15#
title