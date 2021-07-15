15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen anma programında Şehitlerimiz, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen anma programında Şehitlerimiz, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programında Vali İlhami AKTAŞ tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Şehitlerimizi anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, şehit aileleri ve gaziler ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gazilerin katıldığı anma programında Şehitliklere karanfiller bırakılarak Şehitler Abidesi Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programında, şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılarak dualar okundu.

Anma programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı - Haberler
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