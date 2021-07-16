15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 5. Yıldönümü

"Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün beşinci yıl dönümü anma etkinlikleri düzenlendi.

"Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün beşinci yıl dönümü anma etkinlikleri düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş"ni takip eden Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vali Yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ ve Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, araştırmacı-yazar Osman Arslan ve şair Bestami Yazgan'ın "15 Temmuz" söyleyişisini izledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünden halkın katılımıyla, gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Vali Şentürk, "Bu toprakları vatan yapmak kolay değil. Vatan olarak tutabilmekte kolay değil" ifadesinde bulunarak, şöyle konuştu: "Bu toprakları elimizden almak için dışarıdan yapılan hamlelere şahidiz. Dışarıdan beceremediklerini içeriden becerebilmek için kendi içimizden devşirdikleri ve vatan haini teröristlerce kalkılışan kalkışmayla kendi insanımıza kurşun sıkarak, füze fırlatarak bizim içimizi yaralayanların eksik olmayacağı bir coğrafyada yaşıyoruz. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" önemle ve hassasiyetle her yıl anmamız gereken bir gün. Bu ülke bu tip dramatik hadiseleri yaşamaya devam edecektir. Bunu bilmek ve unutmamak zorundayız. Biz birbirimizi yüzeysel değil kalbi şekilde sevmek zorundayız. Yaşananlardan ders almak zorundayız. Birbirimizi severek, işimizi daha iyi yaparak varolmak zorundayız. 15 Temmuz 2016 akşamı ülkemiz bunu ziyadesiyle yaşadı, dünyada buna şahit oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın o kritik mesajıyla, halkımızın sokaklara dökülerek, iradesine sahip çıktığını dünya gördü. Bunu gördüğü için farklı oyunlar peşinde. Öncelikle biz hesabice değil hasbice birbirimizi sevmeliyiz. Bizim medeniyetimiz hasbilik üzerine inşa edilmiş bir medeniyet olduğu için 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyor ve binlerce yıl daha yaşayacaktır. " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sancak koşusu'na katılan sporculara Vali Şentürk tarafından madalya ve katılım belgesi vermesiyle devam eden program, Küre Mehter takımının gösterisiyle devam etti. Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik ve ilçelerinde de eş zamanlı "sala" okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua ettirilmesinin ardından yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçların ve AFAD "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini gezen Vali Şentürk ve beraberindekiler, İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda Kovid-19 aşı noktasını ziyaret etti.

Aşı verileri hakkında bilgi alan Vali Şentürk, Bilecik'in aşı konusunda duyarlı davrandığını, aşı olmayanları da aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Habermetre